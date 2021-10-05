Поэтапно снижать площади посевов риса и хлопка поручено Минсельхозу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно обеспечения населения водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов необходимо в месячный срок разработать Дорожную карту строительства 9 крупных водохранилищ и реконструкции 120 каналов, а также их цифровизации», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Кроме того, министерствам сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматами регионов поручено в месячный срок разработать региональные дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий на орошаемых площадях до 2025 года, а также принять меры по модернизации существующих гидротехнических сооружений, колодцев и скважин на пастбищах.

«Третье. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Алматинской, Туркестанской и Кызылординской областей проработать вопрос поэтапного снижения площадей посевов влаголюбивых культур (рис и хлопок)», - заключил Премьер.



