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    10:35, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Поэтапно снижать площади посевов риса и хлопка поручено Минсельхозу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно обеспечения населения водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первое. Министерству экологии, геологии и природных ресурсов необходимо в месячный срок разработать Дорожную карту строительства 9 крупных водохранилищ и реконструкции 120 каналов, а также их цифровизации», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Кроме того, министерствам сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов совместно с акиматами регионов поручено в месячный срок разработать региональные дорожные карты по внедрению водосберегающих технологий на орошаемых площадях до 2025 года, а также принять меры по модернизации существующих гидротехнических сооружений, колодцев и скважин на пастбищах.

    «Третье. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами Алматинской, Туркестанской и Кызылординской областей проработать вопрос поэтапного снижения площадей посевов влаголюбивых культур (рис и хлопок)», - заключил Премьер.



    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Правительство РК Вода Главная Экономика
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