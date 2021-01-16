Поэтапная демократизация отвечает интересам Казахстана – Альберто Тюркстра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поэтапная демократизация отвечает национальным условиям и интересам Казахстана, такое мнение выразил Альберто Тюркстра, эксперт Института дипломатического мира в городе Брюсселе, посетивший Казахстан во время парламентских выборов 10 января. Об этом передает МИА «Казинформ».

В своей статье для издания Euractiv Тюркстра пишет, что несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 и суровые погодные условия, Казахстан успешно провел выборы в законодательные органы при строгом соблюдении всех санитарных требований.

Первые парламентские выборы с тех пор, как к власти пришел Президент Касым-Жомарт Токаев, стали важным поводом для избрания нового парламента, который поможет определить будущее направление и дальнейшие реформы страны во всех сферах.

Местные выборы (маслихаты) проводились одновременно и впервые стали важным нововведением, поскольку проводились на основе партийных списков (в отличие от одномандатной системы).

В системах партийных списков места в парламенте более пропорционально соответствуют количеству голосов, которые получает каждая партия, и этот шаг, по словам Президента Токаева, «позволит партиям укрепить свои позиции в политической системе страны», - пишет Тюркстра.

Нижняя палата казахстанского парламента (Мажилис) состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются в рамках пропорциональной избирательной системы по партийным спискам, а остальные девять депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана, консультативным органом, состоящим из представителей основных этнических сообществ, проживающие в стране.

Эти парламентские выборы также были первыми в своем роде с момента реализации пакета конституционных и последующих законодательных реформ, начавшейся в 2017 году, в соответствии с различными рекомендациями международных организаций, в первую очередь Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ).

Эти законодательные изменения включают реформы регистрации избирателей, инклюзивное участие людей с ограниченными возможностями, снижение порога для регистрации политической партии, а также множество других поправок.

Впервые в парламентской практике Казахстана была введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи, что будет способствовать более активному участию в политической жизни страны этих социальных групп, которые до этого играли менее значительную роль в национальной политике.

Всего от пяти партий баллотировалось 312 кандидатов.

Среди кандидатов было 90 женщин (это на 9% больше по сравнению с предыдущими парламентскими выборами) и 19 человек в возрасте до 29 лет. Все пять партий выдвинули кандидатов от национальных меньшинств, в том числе, по данным Центральной избирательной комиссии, около 13,8% - этнические русские и 6,4% - представители 10 других национальностей, что отражает разнообразный, инклюзивный и многоэтнический характер Казахстана.

Теледебаты стали еще одним шагом на пути к развитию прочной политической культуры в Казахстане. Впервые дебаты в прямом эфире прошли между представителями пяти политических партий 30 декабря 2020 года (в 2016 году дебаты транслировались по телевидению, но они были записаны заранее).

Все партии провели обширные общенациональные опросы, чтобы разработать свои предвыборные программы и лучше ориентировать свои программы на потребности электората.

«В широком смысле, общие темы, которые волновали всех, вращались вокруг устойчивого восстановления экономики после последствий пандемии; социальной политики для уязвимых слоев населения; улучшения системы здравоохранения; поддержки бизнеса, а особенно малого и среднего бизнеса; экологических проблем; роль женщин и молодежи в политической жизни; и антикоррупционных мер.

Кроме того, в условиях пандемии все стороны использовали новые технологии и каналы связи (социальные сети, Youtube и т. д.), чтобы проводить свои кампании и взаимодействовать с гражданами, но, в то же самое время не отказываться от традиционных методов коммуникации», - продолжил эксперт.

Туркстра отметил, что в программе партии Nur Otan подчеркивается необходимость улучшения качества жизни граждан, содействия социальной справедливости и подотчетности государства.

Конкретные предложения включают повышение заработной платы медицинских работников и учителей, улучшение качества жилья для студентов и переориентацию экономики с сырьевого сектора на производство.

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», например, уделяеет большое внимание улучшению условий жизни в сельской местности (где проживает 42% населения Казахстана) и включает в свою предвыборную программу инициативы по сельской инфраструктуре и проектам развития.

Партия ADAL была активным сторонником промышленности и цифровизации государственных услуг. Например, через новый веб-сайт партии люди могут сообщить о проблеме или жалобе, оставить предложения на специальном портале, которые потом дойдут до региональных представителей партии.

Наконец, Народная партия Казахстана, со своей стороны, сделала упор на устойчивое и доступное жилье и снижение пенсионного возраста.

В день голосования на избирательных участках наблюдалась очень высокая степень готовности с точки зрения процедуры голосования и соблюдения санитарных норм.

«Меры по смягчению COVID-19 в целом были приняты (контроль температуры), а средства индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства для рук) были широко доступны на всех посещенных избирательных участках как для наблюдателей, так и для избирателей.

Участки также сделали голосование простым и доступным для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями (на каждом посещенном избирательном участке одна кабина всегда была зарезервирована для людей с ограниченными возможностями: приспособлена для инвалидных колясок, а также включала увеличительное стекло для людей с проблемами со зрением).

Были небольшие инциденты, которые никак не повлияли на исход выборов.

В остальном, на избирательных участках в целом соблюдались процедуры голосования. Несмотря на то, что явка на парламентских выборах традиционно ниже, чем на президентских, интерес граждан был довольно высоким с раннего утра, и местные наблюдатели от всех соперничающих политических партий присутствовали на посещенных избирательных участках.

Этими выборами Казахстан показал, что можно провести выборы во время пандемии в безопасных и надежных условиях», - подчеркнул Альберто Тюркстра.

«Поэтапная демократизация отвечает национальным условиям и интересам Казахстана. Мы не можем сравнивать Казахстан со странами, обладающими давними традициями многопартийного управления.

Многие из наших собеседников открыто говорили о том, что демократия - это долгосрочная цель, равно как и возросшая роль законодательной ветви власти и представительных органов, тем самым приближая Казахстан к международным стандартам.

Давайте не будем забывать, что за 30 лет существования независимого государства Казахстан сумел осуществить мирную и добровольную передачу власти, добиться религиозного и этнического согласия, существенного экономического прогресса, постепенных политических реформ, избегая при этом нестабильности.

Будучи молодой страной, Казахстану есть куда расти и продолжать реформы в будущем, но каждые выборы вносят новые улучшения в законодательство по сравнению с предыдущими, что постепенно делает политическое пространство в Казахстане более открытым и более инклюзивным для всех слоев населения», - резюмировал Альберто Тюркстра.