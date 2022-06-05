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    Поэт Улугбек Есдаулет проголосовал на референдуме в Турции

    5 Июня 2022, 18:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Союза писателей Казахстана, поэт Улугбек Есдаулет заявил, что проголосовал за референдум в Анкаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поэт сообщил на своей странице в Facebook о том, что проголосовал на референдуме в Посольстве Казахстана в столице Турции.

    «В целом в Турции работают три избирательных участка в Анкаре, Стамбуле, Анталии. Проголосовать на избирательные участки референдума сегодня пришли многие наши соотечественники», - написал Улугбек Есдаулет.

    Ранее сообщалось, что граждане РК смогут проголосовать на референдуме за рубежом.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Турция Референдум
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