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    Поединок Головкин — «Канело» занял второе место в списке лучших боев десятилетия

    11 Мая 2020, 04:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Mymmanews.com составил список из семи лучших боксерских поединков десятилетия, в который был включен второй бой Геннадия Головкина с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

    «В 2018 году поединок „Канело« и Головкина фигурировал в журнале „Ring« как „Битва года«. Это был их матч-реванш. Бой состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Оба боксера наносили тяжелые удары на протяжении всего боя. Удивительно, но ни один из них не был нокаутирован до двенадцатого раунда. Альварес победил Головкина единогласным решением», — говорится в сообщении портала.

    ТОП-7 лучших боев десятилетия, по версии издания:
    1. Флойд Мэйвезер — Мэнни Пакьяо (2015)
    2. Сауль Альварес — Геннадий Головкин (2018)
    3. Дэвид Хэй — Дерек Чисора (2012)
    4. Тимоти Брэдли — Руслан Проводников (2013)
    5. Миккел Кесслер — Карл Фроч (2010)
    6. Франсиско Варгас — Орландо Салидо (2016)
    7. Теренс Кроуфорд — Юриоркис Гамбоа (2014)

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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