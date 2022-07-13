Поедающая мозг амеба обнаружена на севере США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, поедающая мозг амеба в последние годы чаще встречается в северных штатах из-за повышения температуры воздуха и воды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Министерство здравоохранения штата Айова сообщило, что в целях предосторожности пляж на озере Трех огней в округе Тейлор был временно закрыт для купания в пятницу после того, как у посетителя, приехавшего из штата Миссури, была зарегистрирована редкая инфекция головного мозга, вызванная бактериями Naegleria fowleri.

Заболевание, вызываемое амебой, известное как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ) является смертельно опасным. Только 4 человека пережили ПАМ из 154 случаев, зарегистрированных в США с 1962 года.

Вызванная бактерией Naegleria fowleri – болезнь очень агрессивна. Амеба попадая в нос, затем проникает в мозг, где очень быстро вызывает отек и разрушает мозговую ткань. В большинстве случаев уже поздно назначать лечение при появлении симптомов болезни у пациента.

Раньше контакт с амебой был очень редким за пределами южных штатов. С 1978 года из шести случаев ПАМ пять относятся к средним широтам и были обнаружены после 2010 года. Указанное свидетельствует о распространении Naegleria fowleri на север.

По оценке медицинского эпидемиолога центра по контролю и профилактике заболеваний Джулии Хастон, причиной может быть изменение климата, более теплая погода создает лучшие условия для бактерий в северных водах. Один из случаев заражения в 2021 году произошел в Северной Калифорнии, на широте, аналогичной случаю в штате Айова.

В качестве мер предосторожности для исключения заражения рекомендуется в озерах или прудах избегать попадания пресной воды в нос. Ограничить прыжки в воду и ныряния, при необходимости надевать зажим для носа.

Несмотря на то, что инфекция встречается крайне редко, в любом источнике пресной воды может находиться амеба Naegleria fowleri.



Фото: nbcnews.com