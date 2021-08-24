Подземный транспортный парк обновили на карагандинских шахтах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Шахты угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» получили восемь новых локомотивов. На их покупку затрачено более 2 млн долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Два вида локомотивов производства фирмы Ferrit предназначены для перевозки людей под землёй и транспортировки горно-шахтного оборудования. Машины оборудованы современными средствами управления и наблюдения.

Технику распределили между предприятиями. Новые локомотивы получили шахты «Казахстанская», имени В. И. Ленина, «Шахтинская», «Абайская», «Саранская», имени Тусупа Кузембаева.

Труд горняков становится безопаснее, отмечают в угольном департаменте. Оборудование будет ещё обновляться. Сейчас подземный транспортный парк составляет порядка 80 единиц техники.