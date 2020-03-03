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    Подземный канал для перекачки ГСМ через границу обнаружили в Жамбылской области

    3 Марта 2020, 13:37

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В ходе выполнения задач по охране государственной границы казахстанскими пограничниками совместно с кыргызскими коллегами были обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей на приграничной территории Жамбылской области в направлении казахстанско-кыргызской границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

    В одном из шлангов находилась прозрачная жидкость с запахом бензина.

    По предварительным данным, находка, возможно, представляет собой хорошо замаскированную подземную магистраль для незаконной перекачки ГСМ через границу.

    По данному факту проинформированы взаимодействующие органы, проводятся следственные мероприятия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Пограничники КНБ
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