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    Подземные воды будут исследовать в Атырауской области

    20 Декабря 2021, 15:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о предпринимаемых Правительством мерах по сокращению потребления воды из реки Жайык (Урал), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для сокращения водопотребления из реки Жайык принято решение о поэтапном переходе на подземные источники водоснабжения. В целях предотвращения дефицита воды в Западно-Казахстанской области и обеспечения стабильного водоснабжения населения в текущем году проведены работы по восстановлению эксплуатационных свойств 16 скважин с объемом менее 1000 м3 /сутки», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в период с 2015 по 2021 годы разведаны запасы подземных вод в 224 населенных пунктах, проведена переоценка 13 месторождений.

    «При этом с 2022 по 2024 годы запланированы работы по переоценке запасов 7 месторождений для обеспечения населенных пунктов подземными водами. Также планируется проведение дополнительных поисково-разведочных работ для забора воды из запасов подземных вод Восточного Тайсойгана в Кызылкогинском районе Атырауской области», - заключил заместитель Премьер-министра РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Атырауская область Западно-Казахстанская область Вода
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