Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Подземные тоннели использовали контрабандисты на узбекско-кыргызской границе

    18 Июня 2022, 15:04

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Спецслужбы Узбекистана пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшейся контрабандой в соседний Кыргызстан через тайные подземные тоннели. Их задержали во время незаконной переправки из Узбекистана в Кыргызстан свыше $1,6 млн США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным СГБ Узбекистана, трансграничную ОПГ, состоящую из двух граждан Узбекистана и шести граждан Кыргызстана, возглавлял уроженец Кыргызстана 1974 года рождения. Они вырыли подземные тоннели, ведущие в Кыргызстан, через которые организовали контрабанду иностранной валюты и товарно-материальных ценностей.

    Первый тоннель длиной 150 метров обнаружили в доме 32-летнего жителя Кургантепинского района Андижанской области. После этого сотрудники правоохранительных органов осмотрели еще один дом, в котором также обнаружили тоннель в Кыргызстан. Он был глубиной 10-12 метров и длиной 420 метров.

    Во время следствия вскрылся еще один подземный тоннель. Так, житель города Карасу в сговоре с гражданами Кыргызстана выкопал подземный ход глубиной около 16 метров и длиной 70 метров, проходящий под каналом «Шахрихансай», разделяющим узбекско-кыргызскую государственную границу, и оборудовал его специальной системой электрического освещения и оборудованием для подачи кислорода.

    «По этим трем подземным путям из Узбекистана в соседнее государство было вывезено большое количество иностранной валюты, в нашу страну завезены различные товарно-материальные ценности. В отношении преступной группы было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил преступников к лишению свободы сроком от шести до восьми лет», - сообщает СГБ.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Происшествия Узбекистан Кыргызстан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Учеников одной школы в Алматы эвакуировали после сообщения о бомбе
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Пожар в хостеле в Новой Зеландии: есть жертвы, десятки пропали без вести
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров