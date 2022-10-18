Подземные толчки зафиксировали на юго-востоке от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 октября в 02 час 48 мин 52 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 383 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.2. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 45.29° с.ш. 80.73° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».



