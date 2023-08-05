Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Подземные толчки в 5,2 балла зафиксированы в Афганистане

    5 Августа 2023, 13:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 августа в 10 часов 53 минуты по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 959 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 36.51° с.ш. 69.82° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Пакистана.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Афганистан Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Океаны Земли меняют цвет из-за изменения климата
    Ледяной человек Эци оказался потомком мигрантов из Малой Азии
    Землетрясение произошло в Туркестанской области: ощущались толчки в 2 балла
    Медсестра убила 7 младенцев в Британии
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области