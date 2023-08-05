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Подземные толчки в 5,2 балла зафиксированы в Афганистане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Августа 2023, 13:46
Подземные толчки в 5,2 балла зафиксированы в Афганистане Фото: ekonomigundemi.com.tr

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 августа в 10 часов 53 минуты по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 959 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 5.2. Координаты эпицентра 36.51° с.ш. 69.82° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Пакистана.
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