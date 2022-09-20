Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 20 сентября в 04:36 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 835 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 37.09° с.ш. 71.23° в.д. Глубина 220 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





Фото: ekonomigundemi.com.tr