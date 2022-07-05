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    Подвести инженерные коммуникации к 50 тыс. земельных участков обещают в РК

    5 Июля 2022, 10:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О строительстве инженерных сетей сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для развития индивидуального жилищного строительства в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» предусматривается на 2021-2025 годы обустройство инженерными коммуникациями 235 тыс. земельных участков, предоставляемых гражданам для строительства индивидуального жилья», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Из них в областных центрах, малых городах – 125 тыс. земельных участков и 110 тыс. земельных участков в сельской местности.

    «В текущем году по республике поддержана реализация 180 проектов по строительству инженерных коммуникаций к 50 тыс. 257 земельным участкам. Наибольшее количество земельных участков обеспечивается коммуникациями в Туркестанской, Актюбинской и Мангистауской областях», - резюмировал министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Строительство Жилье Регионы Казахстана МИИР РК
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