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    Подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» наградили многодетных матерей в Мангистауской области

    4 Марта 2022, 21:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев вручил многодетным матерям подвески «Алтын алқа» и «Күміс алқа», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона поздравил собравшихся с Международным женским днем 8 Марта и поблагодарил матерей за их труд.

    «Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, во время тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашей страны, женщины в полной мере разделили ответственность за судьбу народа. Трудовые и ратные подвиги многих наших великих соотечественниц навсегда вписаны в анналы истории и останутся в нашей благодарной памяти. Мама подарила жизнь, она воплощение любви, милосердия. Сегодня женщины создают надежную опору для процветания во всех сферах жизнедеятельности, при этом являясь хранительницами домашнего очага, семьи и уюта, культуры и духовности. Эти ценности передаются последующим поколениям именно через матерей. Мангистауская область лидирует по рождаемости по всей республике. Этих высоких показателей мы добились благодаря вам. На сегодняшний день в Мангистауской области проживают 7 303 обладательницы подвески «Алтын алқа» и 10 149 обладательниц «Күміс алқа». Роль матери в семье, воспитании особо важна и требует много труда. Только мать может привить первые нравственные качества как уважение к старшим, любовь к родителям и Родине. Благодарю вас за ваш труд», - сказал Нурлан Ногаев.

    В этом году в Мангистауской области 67 матерей, воспитавших семь и более детей, были награждены подвесками «Алтын алқа» и 276 матерей, воспитывающих шесть детей, были награждены подвесками «Күміс алқа».

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Общество
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