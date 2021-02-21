Подверженные паводкам населенные пункты взяли на контроль в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проводятся облеты паводкоопасных участков. С целью оценки текущей обстановки заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Акылбек Ахметжанов провел облет паводкоопасных участков городов Караганды, Темиртау и Бухар-Жырауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе облета проведено аэровизуальное обследование Самаркандского и Федоровского водохранилищ, русла рек Нура и Сокур, состояния защитных валов населенных пунктов Чкалово, Салонички, Рабочий, имени Г.Мустафина.

По итогам облета установлено, что активных процессов таяния не наблюдается, на руслах рек отмечается стабильный ледостав.

Всего на территории Карагандинской области на особый контроль взяты 174 населенных пункта, подверженных паводкам.

В прошлом году на территории 33 населенных пунктов Карагандинской области было возведено и укреплено свыше 22 км защитных дамб и валов, проведены дноуглубление, берегоукрепление, расчистка и расширение паводкоопасных участков русел рек (около 12 км), строительство и ремонт более 9 км водоотводных каналов, очищено 65,5 км дренажных и водоотводных систем, увеличена водопропускная способность на 74 участках.

Всего в 2015-2020 годы в области было возведено и укреплено 220 км защитных дамб и валов, выполнены берегоукрепление, дноуглубление, спрямление и уширение 76 км русел рек в 173 населенных пунктах.

«На сегодняшний день во всех регионах области ведется активная работа по вывозу снега, созданию запасов материально-технических средств, проверке готовности паводкоопасных населенных пунктов и участков автомобильных и железных дорог. В области разработан алгоритм действий органов управления при угрозе и возникновении паводковых ситуаций. Для населения разработаны специальные рекомендации по действиям при угрозе и возникновении ЧС. Вопрос подготовки к паводкам находится на ежедневном контроле», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.