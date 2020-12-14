Подведены итоги регистрации партийных списков кандидатов в депутаты маслихата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об итогах выдвижения и регистрации партийных списков кандидатов в депутаты маслихата города Алматы рассказала председатель Территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жанна Асанова напомнила, что 10 декабря началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты. Сама предвыборная кампания продлится до 9 января 2021 года.

«В настоящее время осуществляется проверка органами налоговой службы достоверность сведений о доходах и имуществе, задекларированных кандидатами. Есть определенные требования к источникам оплаты, каждой партией образован фонд из собственных средств партий и добровольных пожертвований граждан», - сказала Жанна Асанова.

По городу Алматы выдвинули партийные списки кандидатов в депутаты маслихата Алматы городские филиалы пяти политических партий, в том числе партия «Nur Otan» - 15 ноября на 78 человек, «Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 25 ноября на 6 человек, ДПК «Ак жол» - 30 ноября на 15 человек, «Народная партия Казахстана» - 3 декабря на 15 человек, «Политическая партия «Adal» - 4 декабря на 5 человек. Итого было выдвинуто 119 человек на 39 депутатских мандатов в маслихате города Алматы.

Согласно статье 102 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» было установлено соответствие кандидатов в депутаты маслихата требованиям, о чем были приняты соответствующие постановления Территориальной избирательной комиссии города Алматы.

На основании поступившего заявления от кандидата «Народная партия Казахстана», 8 декабря 2020 территориальная избирательная комиссия города Алматы приняла постановление о его исключении из партийного списка Алматинского городского филиала общественного объединения. Таким образом, общее количество кандидатов составило 118 человек.

«После предоставления всех необходимых документов, а также внесения избирательных взносов, все партийные списки были зарегистрированы. Необходимо отметить, что всеми партиями требования по квоте женщин и лиц, не достигших 29 лет, исполнены», - отметила спикер.

По партии «Nur Otan» - из 78 человек - 29 человек проходит по квоте или 37, 2%. Женщин - 27 человек, мужчин - 51 человек. Возраст самого младшего выдвиженца составил - 20 лет, самого старшего - 64 года.

По НДПП «Ауыл» - из 6 человек 2 человека по квоте или 33,3%, обе женщины. Одна до 29 лет, другая старше. Мужчин соответственно 4 человека. Самому младшему – 28 лет, самому старшему - 52 года.

Политическая партия «Adal» - всего 5 человек. По квоте 3 человека или 60%. Это женщины, одна - до 29 лет, вторая - старше 29 лет, соответственно мужчин двое. Самой младшей из кандидатов – 24 года, самой старшей - 45 лет.

ДПК «Ак жол» - 15 человек, по квоте6 или 40%. Самому младшему из кандидатов – 22 года, самому старшему из кандидатов - 70 лет.

НПК - всего 14 человек, по квоте - 6 человек или 42, 9%. Самому младшему из кандидатов – 20 лет, самому старшему - 64 года.

Из 118 человек 46 человек входят в требуемую квоту, что составляет 39%.

«Касательно качественного состава кандидатов - на сайте акимата города Алматы, есть специальная страница по выборам, где можно ознакомиться с партийным списком всех кандидатов», - сказала Жанна Асанова.