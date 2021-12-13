Подведены итоги работы седьмой межправительственной комиссии по комплексу «Байконур»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итоги работы седьмой межправительственной комиссии (МПК) по комплексу «Байконур» были подведены сегодня на пленарном заседании под председательством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра и заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления казахстанско-российского сотрудничества, касающиеся перспектив совместного использования и дальнейшего развития комплекса «Байконур», а также улучшения условий жизнедеятельности города Байконыр.

Особое внимание члены межправительственной комиссии уделили совместному проекту создания космического ракетного комплекса «Байтерек», определен перечень мероприятий и сроки реализации. Рассмотрены также задачи рациональной эксплуатации имущества комплекса, модернизации инфраструктуры, социальной сферы.

Участники заседания отдельно остановились на важности повышения экологической безопасности региона и космодрома, вопросах вывода из аренды, списания и утилизации неиспользуемых объектов комплекса.

По пунктам повестки дня эксперты нашли взаимоприемлемые решения, что отражено в протоколе заседания МПК.

В завершение встречи стороны отметили высокий уровень взаимодействия и наличие необходимого потенциала для успешного осуществления задач по стратегическим направлениям деятельности комплекса «Байконур».