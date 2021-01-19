Подведены итоги работы проектного офиса «Сарыарқа - адалдық алаңы» в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За всё время работы проекта «Сарыарқа - адалдық алаңы» в Единый координационный центр антикоррупционной службы Карагандинской области поступило более 150 тысяч обращений. Из них 90% были решены операторами. Сообщить о коррупционных действиях жители региона могут на горячую линию 1424 и в соцсети службы. Об этом и о других направлениях работы проектного офиса «Сарыарқа - адалдық алаңы» доложила его руководитель Малика Кусенбаева на аппаратном онлайн-совещании в акимате региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Появилась интерактивная карта «Открытый бюджет». Она понятна и доступна каждому жителю. Теперь с помощью приложения и QR-кода можно посмотреть бюджет любой организации Карагандинской области.

В рамках проекта в девяти городах и девяти районах области начали работать фронт-офисы и приёмные по принципу open space. Во всех 202 сельских населённых пунктах функционируют уголки самообслуживания.

В аптеках размещены плакаты с информацией call-центров, куда можно обратиться в случае завышения цен на лекарства.

Одним из приоритетных направлений офиса является проект «Качественная дорога». В прошлом году совместно с филиалом Национального центра качества дорожных активов по Карагандинской области было организовано 35 выездных мониторингов.

В декабре совместно с управлением полиции города Караганды был проведён месячник по недопущению бытовой коррупции и соблюдению правопорядка населением. В ходе него было составлено 63 административных протокола и организовано 11 выездов.

В целях повышения правовой грамотности населения и оказания юридической помощи в области реализуется проект Adal Komek. В прошлом году было проведено 500 прямых эфиров, 8 200 человек получили консультации.

Офис «Сарыарқа - адалдық алаңы» также работает над слиянием всех служб экстренного реагирования в единый центр. В ближайшее время сюда будут переведены 103 диспетчерские службы скорой медицинской помощи. На базе центра организуют единую дежурно-диспетчерскую службу 112, которая объединит все экстренные службы. Также тут аккумулируются все потоки с камер видеонаблюдения.

Сейчас в регионе ведётся работа по созданию областного геоинформационного портала. После его запуска получить земельный участок или переоформить его станет проще.

«Прошу формально не относиться к этому проекту. «Сарыарқа - адалдық алаңы» - доступная площадка, куда поступает очень много обращений и от простых граждан, и от предпринимателей. Акимам городов и районов, руководителям госорганов совместно с руководителем проектного офиса надо активизировать работу и держать на особом контроле вопросы антикоррупционных мероприятий», - поручил глава региона Женис Касымбек.

Напомним, проектный офис «Сарыарқа - адалдық алаңы» начал работать в Карагандинской области в ноябре 2018 года в рамках акции «Регионы, свободные от коррупции».