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    Подведены итоги работы антикоррупционного информационно-просветительского штаба

    27 Января 2021, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошло совещание по итогам годовой работы Информационно-просветительского штаба, созданного при Агентстве по противодействию коррупции для повышения доверия и приверженности граждан принципам честности и добропорядочности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    В мероприятии приняли участие руководство агентства, руководители территориальных департаментов, региональных информационно-просветительских штабов и представители общественности.

    Руководитель республиканского штаба Ырза Турсынзада отметила, что деятельность штабов в составе таких авторитетных общественных деятелей, как Мырзатай Жолдасбеков, Ермек Турсунов, Госман Толегулов, позволила заложить прочный фундамент нетерпимости к коррупции в обществе. Об этом свидетельствуют первые положительные результаты проделанной работы в течение прошлого года.

    По ее словам, информационно-просветительским штабом в составе 400 человек организовано порядка 5 тысяч онлайн-мероприятий с общим охватом 1,2 млн граждан. Каждое мероприятие является целенаправленным методом духовно-нравственного воспитания через национальную культуры и наследие наших предков.

    «Ведь как гласит народная мудрость «На лице твоем совесть и честность, а в поступках твоих человечность» - отметила Ы. Турсынзада.

    В целях формирования идеи добропорядочности и антикоррупционной культуры посредством духовного музыкального наследия среди молодежи проведены Antikor-айтыс с участием 16 молодых акынов из разных регионов страны и Antikor Terme.

    Также для внедрения положительной практики и обмена опытом между регионами в ходе совещания выслушаны доклады руководителей штабов по г. Шымкенту, а также Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областям.

    Председатель Агентства Алик Шпекбаев подчеркнул, что основными задачами информационно-просветительского штаба является организация широкомасштабного комплекса мер по формированию антикоррупционной культуры и продвижению идеологии добропорядочности.

    По его словам, каждый регион, вплоть до сельской местности, должен пропитаться антикоррупционным мировоззрением. Для этого важно организовать работу информационно-просветительских штабов на районном уровне.

    В завершение мероприятия отмечена необходимость привлечения в составы штабов активных граждан с превосходной репутацией, в том числе молодежь и уполномоченных по этике.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коррупция Другие государственные органы
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