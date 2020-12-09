Подведены итоги образовательного проекта «ZEREN» 2020 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 декабря, в онлайн-формате состоялось закрытие Республиканского молодежного образовательного проекта «ZEREN» на тему: «Молодежь в новой реальности: Время действий», организованного по инициативе Министерства информации и общественного развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, министр информации и общественного развития Аида Балаева, члены Президентского молодежного кадрового резерва, лидеры молодёжных объединений, волонтеры, стипендиаты «Болашак», студенты вузов и колледжей всех регионов страны.

В своем выступлении Спикер Сената Маулен Ашимбаев поздравил всех участников с предстоящим Днем Независимости страны и подчеркнул важную роль молодежи в сохранении суверенитета и укреплении государственности.

Министр Аида Балаева поблагодарила всех участников проекта и отметила, что «ZEREN» является не просто образовательной площадкой, но и местом знакомства молодежи с известными состоявшимися личностями страны.

В 2020 году из-за возникшей санитарно-эпидемиологической ситуации проект проводился в онлайн-формате и был направлен на всестороннюю консолидацию молодежи в новых реалиях, создающих условия для саморазвития, реализацию идеи «Слышащего государства» через призму мнения молодого поколения. Такой формат мероприятия предоставил возможность более 4500 молодым людям со всех уголков страны продемонстрировать свои навыки, идеи и шанс встретиться с известными лицами страны, получить от них советы и практические рекомендации.

Работа «ZEREN» велась на двух ключевых платформах - Online Bilim и Online Dialog. Online Bilim – это обучающая онлайн-платформа, дающая возможность молодежи получать новые знания посредством онлайн-уроков.

Аида Балаева также отметила: «В работе Online Bilim приняли участие более 1 300 молодых людей со всего Казахстана. Представители молодежи совместно с экспертами учились разрабатывать стартапы и бизнес-проекты». Министр рассказала, что по результатам работы данной секции будет создан научно-просветительский YouTube-канал «Киелі табиғат», видео-контент которого будет распространяться в школах, колледжах и вузах силами комитетов по делам молодежи и молодёжных ресурсных центров. Также планируется обучение лидеров экодвижений, которые продолжат на волонтерской основе продвигать среди молодежи принципы экософии и проводить экоакции.

В целом, в этом году обучение проходило по пяти направлениям: информационные технологии, молодежное предпринимательство, личностное развитие, гражданский активизм, волонтерская деятельность. Второй ключевой компонент проекта – платформа «Online Dialog», которая включила в себя 5 направлений: информационные технологии, качественное и доступное образование, занятость и трудоустройство, личностное развитие и реализация государственной молодежной политики. «Online Dialog» стал не только местом для дискуссий, но и познакомил молодежь с государственными и общественными деятелями, представителями экспертного и бизнес-сообществ. Нужно отметить, что одной из главных целей проекта являлось вовлечение в работу сельской молодежи из регионов. Всего было 25 подключений по направлению Online Bilim и 5 подключений по направлению Online Dialog».

С момента запуска проекта 2020 года, начавшегося 9 ноября, участники повышали компетенцию, навыки в сфере волонтерства, гражданского активизма, молодежного предпринимательства, ІT-технологий, личностного развития от лучших казахстанских спикеров, профессионалов своего дела таких, как Саясат Нурбек, Жанна Ибраева, Эмин Аскеров, Ахметов Асет и др.

Кроме того, в рамках диалоговой площадки спикерами выступили депутаты Парламента РК, министры и вице-министры отраслевых министерств, общественные деятели, политологи, эксперты и др.

По итогам работы всего проекта были подготовлены записи всех видеоуроков, мастер-классов, которые планируется разместить в открытом доступе на видеохостинг YouTubе, благодаря чему любому человеку будет предоставлена возможность ознакомиться и открыть для себя что-то новое.

Мероприятие завершилось награждением лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын» 2020 года за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

Напомним, проект «ZEREN» начался в 2018 году и за это время зарекомендовал себя эффективной площадкой для запуска бизнес-проектов, представленных молодежью во всех регионах страны, повышения доступа сельской молодежи к экономической и социальной инфраструктуре, выявления и объединения активной, талантливой молодежи в сельской местности.

Данный проект продолжится и в 2021 году.