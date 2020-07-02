Подведены итоги ЕНТ: проходные баллы набрали 82 154 абитуриента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в период с 21 июня по 1 июля было проведено Единое национальное тестирование. В этом году количество желающих сдать ЕНТ достигло рекордных показателей – 131 754 абитуриента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство образования и науки РК.

Из них 111 113 заявлений – от выпускников этого года, что составляет 82% от общего количества абитуриентов.

Участие в ЕНТ-2020 приняли 92,1% абитуриента от общего количества подавших заявление. Проходные баллы набрали 82 154 абитуриента, что на уровне показателя прошлого года. Средний балл по республике составил 64,06.

В этом году впервые была использована система распознавания лиц Face ID через базу «электронного правительства», в связи с чем уменьшилось количество попыток сдачи ЕНТ подставными лицами. Так, в этом году 7 человек пытались сдать ЕНТ вместо заявленных абитуриентов, в прошлом году было зарегистрировано 34 таких факта.

119 абитуриентов не сдали ЕНТ в запланированное время по состоянию здоровья, тестирование для них будет организовано отдельно до 19 июля.

Всем абитуриентам впервые было разрешено использовать калькуляторы, увеличено время тестирования, выпускники были освобождены от итоговых школьных экзаменов.

Кроме того, на ЕНТ-2020 все аудитории были обеспечены камерами видеонаблюдения, всего зарегистрировано более 9,5 млн просмотров процедуры проведения ЕНТ в режиме онлайн. Все эти видеозаписи будут проанализированы до 25 августа текущего года. В случае выявления использования запрещенных предметов результаты тестирования будут аннулированы.

В каждом из пунктов проведения ЕНТ были усилены меры медико-санитарного характера. Участники тестирования проходили пять этапов дезинфекции согласно санитарно-эпидемиологическим нормам: прохождение через дезинфицирующий тоннель, замер температуры, обработка обуви специальным дезинфицирующим ковриком, обработка рук санитайзером и предоставление медицинских масок.

При запуске и рассадке тестируемых соблюдалось расстояние не менее двух метров. Каждая аудитория периодически проветривалась и обрабатывалась бактерицидными средствами и рециркуляторами воздуха. Аудитории были заполнены в среднем всего лишь на 35%, в каждой присутствовали 10-18 человек. В прошлом году в одной аудитории в среднем находились 50 абитуриентов.

Единое национальное тестирование прошло в штатном режиме.

Напомним, что в августе состоится следующее ЕНТ, по результатам которого, если абитуриент наберет пороговый балл, то сможет поступить на платное отделение вуза. Также для поступления на платное отделение вуза действительны сертификаты январьского ЕНТ при наличии проходных баллов.