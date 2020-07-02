Подтверждена дата следующего боя Геннадия Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль подтвердил, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) вернется на ринг осенью и встретится с обязательным претендентом по линии IBF, поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Головкин предположительно проведет свой следующий бой осенью против своего обязательного претендента. Посмотрим», — написал Рафаэль в Тwitter.

Ранее промоутер Шереметы Анджей Василевски заявил, что команда Головкина планирует провести бой в октябре или ноябре. Интересно, что этот поединок переносился уже несколько раз, а последней планируемой датой считалась середина августа.



