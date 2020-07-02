Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Подтверждена дата следующего боя Геннадия Головкина

    2 Июля 2020, 02:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль подтвердил, что казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) вернется на ринг осенью и встретится с обязательным претендентом по линии IBF, поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Головкин предположительно проведет свой следующий бой осенью против своего обязательного претендента. Посмотрим», — написал Рафаэль в Тwitter.

    Ранее промоутер Шереметы Анджей Василевски заявил, что команда Головкина планирует провести бой в октябре или ноябре. Интересно, что этот поединок переносился уже несколько раз, а последней планируемой датой считалась середина августа.

    Автор:

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Артем Захаров выиграл международный турнир по велоспорту на треке в Чехии
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров