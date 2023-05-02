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    Подтвердить инвалидность станет легче — вице-министр здравоохранения РК

    2 Мая 2023, 18:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Процесс подтверждения инвалидности в Казахстане станет проще. Теперь нет необходимости носить с собой бумагу и посещать учреждение. Об этом стало известно в ходе брифинга на площади Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК мы уже два года реализуем пилотный проект по заочному оформлению инвалидности. В рамках этой работы мы вместе с коллегами сократили количество документов, которые необходимо подавать в бумажном виде в органы, где проводится медико-социальная экспертиза. В этом направлении мы в первую очередь расширим перечень нозологий, подлежащих переводу в проактивный режим. То есть не нужно будет обращаться напрямую в структуры медико-социальной экспертизы. Таким образом, подтвердить инвалидность станет легче», — сказал вице-министр здравоохранения Бейбит Есенбаев.

    Ранее сообщалось, что теперь казахстанцы могут получить доступ к результатам медицинских анализов онлайн. На сегодняшний день ведется работа по вводу всех результатов медицинских анализов в сервис.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение
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