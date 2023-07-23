Подтоплены дома, эвакуированы дети: последствия мощного селя ликвидируют в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области рассказали о последствиях недавнего мощного селя. Сообщается, что власти региона контролируют ситуацию и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим жителям сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы областного акимата, 21 июля на территории Алматинской области случилось несколько крупных чрезвычайных происшествий. По указанию акима области Марата Султангазиева создан оперативный штаб во главе с заместителем акима Нуржаном Кудайбергеновым.

«ДЧС Алматинской области совместно с местными исполнительными органами оперативно среагировали, в результате чего все последствия произошедших ЧС были устранены», - сообщили в акимате.

Так, в селе Шиен Жамбылского района произошло подтопление 138 домов, из них в 10 домах с подвальных помещений произведена откачка воды, по 128 дворовым территориям вода впиралась в почву. В селе Караарша Жамбылского района произошёл перелив паводковых вод через полотно автодороги из-за склонового стока, было повреждение газовой трубы.

В Енбекшиказахском районе в ущелье «Иванов лог», в бассейне реки Есик, в районе селевого вреза Жарсай сформировался грязекаменный селевой поток, также в Енбекшиказахском районе произошёл перелив через дорожное полотно и размыв грунтовой дороги к кордону на озере Есик.

В Талгарском районе по реке Талгар из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар и прошёл селевой поток, в связи с чем были эвакуированы 250 детей летнего лагеря «Спутник», расположенного выше плотины Талгар. Местными исполнительными органами Талгарского района были организованы питание и размещение эвакуированных детей в детских садах города Талгар. Утром 22 июля дети вернулись на свой запланированный отдых.

В Карасайском районе произошел срыв кровли многоквартирного дома, а близ города Конаев в Заречном смыло дамбу. Наряду со всеми ЧС проводились поисково-спасательные работы в Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах.

«По всем произошедшим ЧС акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым были приняты срочные меры и даны указания, по которым проведены необходимые восстановительные работы, проведена откачка воды, расчищены дороги и возобновлено движение на трассах, пропавшие туристы найдены. Оперативная обстановка на утро 22 июля на территории области стабилизировалась. Угрозы населению нет», - доложились в пресс-службе акимата региона.

Также сообщается, что по Талгарскому району селеопасная обстановка под контролем.

«В данной момент расход воды в реке Талгар снизился и составляет 19,3 кубометра в секунду при критическом пропуске воды в плотине Талгар 70 кубометров. Очистительные работы на плотине Талгар завершены. Пропускная способность галереи плотины и бревноуловителя земляной дамбы восстановлена. Решетки туннеля и бревноуловителя расчищены от стволов деревьев и кустарников, приняты меры по укреплению берегов плотины. Дежурство и мониторинг реки продолжается. Аким Алматинской области постоянно был на связи с оперативными службами региона», - добавили в акимате.

Ранее на плотине Талгар в результате селевого паводка произошел размыв на правой стороне земляной дамбы. 21 июля сообщалось о сходе селевого потока в Алматинской области.