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    Подтоплено пять сел из-за ливневых дождей в Туркестанской области

    25 Апреля 2022, 10:18

    КАЗЫГУРТ. КАЗИНФОРМ – Около 50 домов оказались подтопленными, погибло почти 200 голов скота, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

    По информации акимата Казыгуртского района, 24 апреля в результате ливневых дождей подтоплены дома и дворы. К месту происшествия прибыли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, специальные учреждения, привлечена спецтехника.

    Ведутся работы по откачке дождевой воды в сельских округах Какпак, Сарапхана, Шанак, Кызылкия, Карабау. Сотрудники ДЧС провели соответствующую работу по приведению в порядок сельских угодий в населенном пункте Зангар, относящийся к сельскому округу Какпак, в Кызылсенгир населенного пункта Кызылкия. Сотрудники департамента и спецтехника эвакуировали жителей населенного пункта Шанак в безопасное место. В подтопленных домах ведется работа по откачке воды.

    «Подтоплены также населенные пункты Сарапхана, Жинишке сельского округа Сарапхана. В населенных пунктах Сарапхана и Какпак погибло около 400 голов скота. В Карабауском населенном пункте подтоплено 15 домов. В населенном пункте Тугыртас подтоплен один дом, а в Кызылсенгире - 12 домов. Аким района дал оперативное поручение по проведению восстановительных работ и расчету затрат», - говорится в сообщении департамента по ЧС.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область Происшествия Видео Паводок Регионы Погода МЧС ДЧС Природа
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