Подтоплений населённых пунктов в Костанайской области нет - ДЧС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ДЧС Костанайской области рассказали о том, как проходит весенний паводок в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Костанайского филиала «Казгидромет», в связи с нарастанием положительного температурного фона на территории региона происходит интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках.

«Площадь покрытия снегом на территории области в настоящее время составляет порядка 5%. Повсеместно идет ослабление ледовых явлений, наблюдается вода на льду, местами промоины, лёд тает на месте, - проинформировали в департаменте. — Для мониторинга уровня воды на опасных участках водоемов установлены 26 гидропостов, где продолжаются круглосуточные дежурства. На сегодняшний день по всем бассейнам рек (Тобыл, Аят, Торгай и Караторгай) Костанайской области снег полностью сошел».

В ДЧС также сообщили, что все имеющиеся в области 4 215 водопропускных труб расчищены и готовы к пропуску талых вод.

«Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям находятся в состоянии повышенной готовности. По состоянию на 11 апреля обстановка стабильная, на территории области подтоплений населенных пунктов не зарегистрировано», - подытожили в ведомстве.