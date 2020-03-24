Подтоплений населенных пунктов на территории РК не зарегистрировано - замминистра МВД РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О паводковой обстановке в Казахстане рассказал заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, на 24 марта 2020 года на территории Республики Казахстан подтоплений населенных пунктов не зарегистрировано.

«В целом работы по проведению беспрепятственного пропуска паводковых вод продолжаются. По республике на сегодня у нас уже совершено более 120 подрывов на водоемах и реках по ослаблению ледового покрова для того, чтобы в случае повышения температуры у нас вода беспрепятственно проходила по водным артериям», - сказал он.

По его данным, всего в стране в период с 16 марта произошло 5 переливов через дорожное полотно местного и республиканского значения (Акмолинской – 2, Северо-Казахстанской – 3 областей). Из них в праздничные дни на территории Северо-Казахстанской области произошло 2 перелива на дорогах местного значения. Переливы через указанные дороги устранены.

В связи с положительным температурным фоном на реках Актюбинской (Илек, Уил, Эмба, Большая Кобда, Каргалы, Косистек), Акмолинской (Есиль), Западно-Казахстанской (Урал, Чаган, Илек, Утва, Куперанкаты, Оленты, Шидерты, Быковка, Деркул, Чижа-1, Чижа-2) и Павлодарской (Ертис) областей начались процессы ослабления ледостава. На других реках ожидается в период с 30 марта по 5 апреля этого года.

В целях предотвращения заторов на реках, ведутся работы по рыхлению льда.

Всего по республике на реках осуществлено 123 подрыва с использованием 14 тонн взрывчатых веществ (на реках Восточно-Казахстанской – 11, Карагандинской – 6, Костанайской - 13, Северно-Казахстанской – 6 и Акмолинской области - 87 подрывов).

Проведены работы по очистке 11 тысяч километров арыков и каналов. Вывезено более 15 млн кубометров снега. На автомобильных дорогах очищено свыше 25 тысяч водопропускных сооружений и 5 тысяч на железнодорожных путях.

Продолжается создание необходимых свободных объемов в водохранилищах Акмолинской (Астанинском, Селетинском и Чаглинском водохранилищах), Карагандинской (Самаркандском, Интумакском, Шерубай-Нуринском водохранилищах) Северо-Казахстанской (Сергеевском и Петропавловском гидроузле) областей.

«Мы продолжаем уменьшение объемов водохранилища до минимальных значении. Сейчас по астанинскому водохранилищу у нас наполняемость оставляет до 52%, объемы снегозапасов и влагозапасов по последним данным Казгидромета значительно уменьшается благодаря тем погодным условиям, которые предшествовали этому. Сейчас работать будем исходя из ситуации по притокам и соответственно будем определять объемы сброса», - сказал он.

В целях определения паводковой обстановки в г. Нур-Султане, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях ведутся аэровизуальные и наземные обследования.

В регионах страны продолжаются противопаводковые работы по строительству и ремонту защитных дамб (165,3 км); берегоукреплению, дноуглублению, спрямлению русел паводкоопасных рек (417,2) км; устройству водоотводных каналов (186,7 км).

Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы в объеме 14 тысяч тонн ГСМ, 190 тысяч тонн инертных материалов, более одного млн мешкотар и 51 тонны взрывчатки.

Проводится обучение и информирование населения, осуществляются рейды по населенным пунктам (2276), сходы с населением (1983), в ходе которых раздаются памятки (184 691) с правилами действий при паводках.

Он отметил, что в конце недели планируется провести аэровизуальный облет территории Акмолинской области, это прилегающие территории к Астанинскому водохранилищу.

«Также планируем взять на особый контроль ситуацию, которая у нас будет происходить на территории Акмолинской области – это Жабай и Колутон. Пока водные артерии в данном регионе у нас находятся подо льдом, активного снеготаяния нет, идет вымерзание снежного покрова, идет активное уменьшение влагозапасов. В целом, обстановка контролируема. Пока никаких серьезных для населенных пунктов нет. Силы и средства, с учетом проводимых мероприятий по карантину в городе Нур-Сутлан у нас дополнительно переброшено в Целиноградский, Аршалынский район Акмолинской области – это поселки Талапкер и Жибек Жолы. Там уже проводились работы – помощь местному исполнительному органу по откачке талой воды с прилегающих территорий. В самих домах у нас подтоплений нигде не было обнаружено», - добавил он.

МВД созданы специальные группировки сил и средств органов внутренних дел, общей численностью более 9 тыс. человек личного состава и более 1,5 тыс. ед. техники.

В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки распределены дополнительные силы и средства спасательных подразделений в количестве более 2 тысяч человек личного состава, 214 единиц техники, 30 плавсредств и 86 мотопомп.