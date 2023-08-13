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    19:28, 12 Август 2023 | GMT +6

    Подтопление в области Жетысу: склоновый поток прекратился

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    Фото: пресс-служба МЧС РК
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аварийно-восстановительные работы продолжаются в подтопленных населенных пунктах в области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    По решению оперативного штаба были созданы 7 групп, которые в данный момент осуществляют обследование подтопленных дворовых территории и домов. Склоновый поток прекратился.

    По настоящее время откачано 3456 куб. м воды.

    В здании средней школы местными исполнительными органами организован пункт эвакуации. Было эвакуировано 30 человек, из них 15 детей. В настоящее время в пункте эвакуации остались 19 человек, из них 9 детей.

    Ранее сообщалось о в области Жетысу в с. Ешкиолмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территории четырех улиц населенного пункта.


    Теги:
    Жетысуская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС Главная
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