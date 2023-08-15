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    Подтопление в области Жетысу: откачено более 6 тысяч кубометров воды

    15 Августа 2023, 15:50

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Более 6 тысяч кубических метров воды было откачано в результате подтопления дворовых территорий жилых домов в селах Ешкиолмес и Абай Ескельдинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС области Жетысу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дождевыми водами были затоплены 99 дворовых территорий и 21 жилой дом. Благодаря сотрудничеству спасателей и активному участию общества удалось успешно справиться с последствиями сильных дождей в селах. В операции по ликвидации стихийного бедствия приняли участие более 357 человек и 29 единиц техники. Было откачано 6024 кубических метра воды, очищены арычные сети и вывезена грязь. На сегодняшний день основные этапы борьбы завершены, сотрудники МЧС и военные вернулись на постоянные места службы», - сообщили в ДЧС.

    Также в ведомстве отметили, что дальнейшие работы по восстановлению и приведению в порядок дворовых территорий и жилых домов в селах Ешкиолмес и Абай будут проводиться самостоятельно акиматом Ескельдинского района.

    Напомним, 12 августа в области Жетысу в селе Ешкиолмес Ескельдинского района обильные осадки в виде дождя спровоцировали склоновый сток с последующим подтоплением дворовых территории четырех улиц населенного пункта.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Происшествия Видео Жетысуская область
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