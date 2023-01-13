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    Подтопление улиц произошло в Алматы из-за прорыва водопровода

    13 Января 2023, 08:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прорыв водопровода произошел в Алматы по улице Мынбаева, 49, угол улицы Ауэзова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Управление развития коммунальной инфраструктуры.

    «В связи с прорывом водопровода по ул. Мынбаева, 49, угол Ауэзова, с 3:40 часов происходит подтопление прилегающих улиц, расположенных в северном направлении, в основном ул.Ауэзова. Вода дошла до пр.Райымбека, где по возможности сбрасывается в арычную сеть», - сообщили в управлении.

    В целях ликвидации гололедных явлений, ГКП «Алматы тазалык» организована посыпка противогололедных материалов на проезжей части дорог силами 18 пескоразбрасывателей, а также тротуаров – четырьмя тротуароуборочными машинами Пони.

    ​Последствия аварии будут устранены в течение сегодняшнего дня.

    В связи с возможным образованием гололедной пленки в местах разлива воды в Управлении развития коммунальной инфраструктуры призвали водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, в связи с повышенным риском возникновения аварий на подтопленных участках, а также рекомендовали строить маршрут движения в обход указанных участков. Пешеходов просят соблюдать осторожность при передвижении по тротуарам.
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