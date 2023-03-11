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    Подтопление села Миялы в Атырауской области удалось предотвратить

    11 Марта 2023, 22:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области после пропуска талой воды через дорогу опасность затопления села Миялы - центра Кызылкогинского района, снизилась. Уровень воды упал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последние дни на реке Уил, которая начинается на территории Актюбинской области, произошло сильное наводнение. Вода, подошедшая к автотрассе, грозила затопить село Миялы Кызылкогинского района. Для снижения уровня паводковых вод в районе села 11 марта в 4:30 было принято решение о вскрытии части дороги между населенными пунктами Миялы и Джангельдин. В результате уровень воды в окрестностях села начал снижаться. Основная часть паводковых вод ушла по руслу реки Жарыпшыккан. Таким образом, удалось предотвратить подтопление населенного пункта», - сообщили пресс-службе районного акимата.

    Сейчас ведется круглосуточное дежурство на всех опасных участках, где сохраняется угроза подтопления.

    Из районного центра села Миялы остановлено транспортное сообщение с Жангельдинским, Уилским, Тасшагильским, Жамбылским, Кызылкогинским сельскими округами.

    Ранее сообщалось, что два села топит талыми водами в Кызылкогинском районе Атырауской области. Разрушен участок дороги.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Паводок Атырау
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