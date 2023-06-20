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    Подсудимым по делу экс-директора Национального музея вынесли приговор

    20 Июня 2023, 18:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В суде Астаны вынесли приговор подсудимым по делу Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Заместителю директора нацмузея Алмазу Нуразхану по статье 189 ч. 4 п. 2 назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Внести представление Президенту о лишении звания «Ерең еңбегі үшін» и заместителю директора подрядной организации «Экспонат» и заслуженному деятелю РК Азамату Кошенову по статье 28 ч. 5, 189 ч. 4 п. 2 назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы, с запретом на деятельность с госзакупками. Бухгалтеру ТОО «Экспонат» Айым Садвокасовой по статье 28 ч 5 и ст 189 ч 4 п. 2 назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы», - зачитал судья Баглан Идрисов.

    Ранее сообщалось, что в суде Астаны вынесли приговор экс-директору Национального музея Арыстанбеку Мухамедиулы. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

    Напомним, ранее прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы.

    Экс-директор Национального музея обвиняется в хищении 221 млн тенге. В ходе следствия в целях смягчения ответственности, им частично возмещен ущерб в сумме 111 млн тенге, которые обращены в доход государства.

    Кроме того, завершено следствие по дополнительному эпизоду в отношении Мухамедиулы, подозреваемого в рейдерском захвате отеля «Дипломат».

    17 апреля адвокат Арыстанбека Мухамедиулы попросил изменить меру пресечения на домашний арест, однако суд отказал в домашнем аресте.

    Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

    Кроме того, проверялась причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

    Автор:

    Шынар Хамитова

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