Подсолнечное масло в Казахстане подешевело за год на 5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Удешевление зафиксировано в 15 из 20 регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аналитиков EnergyProm.kz.

За январь–июль текущего года в стране произвели 293,3 тыс. тонн подсолнечного масла — на 9,6% больше, чем годом ранее. В том числе 67,9 тыс. тонн (минус 18,9% за год) пришлось на рафинированное, а 225,3 тыс. тонн (плюс 22,5%) — на нерафинированное масло.

В региональном разрезе больше всего нерафинированного масла выпустили в Восточно-Казахстанской области: 99,1 тыс. тонн, плюс 15,7% за год. В тройку лидеров также вошли Абайская и Костанайская области.

Лидером по производству рафинированного масла также стала Восточно-Казахстанская область: 35 тыс. тонн — на 2,8% меньше, чем годом ранее. В топ-3 регионов также оказались Алматы и Западно-Казахстанская область.

Для справки: за полный 2022 год в стране произвели 552,2 тыс. тонн подсолнечного масла — сразу на 66,8% больше, чем годом ранее.

За первое полугодие 2023 года маслоделы РК обеспечили страну подсолнечным маслом (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на 85,3%, против 83,2% годом ранее.

Импортировали в Казахстан всего 43,8 тыс. тонн подсолнечного масла — на 7,4% меньше, чем годом ранее. В то же время на экспорт было отправлено 147,6 тыс. тонн масла, годовой рост объёма экспорта составил 34,8%.

На внутреннем рынке реализовали 149,2 тыс. тонн масла — на 13,7% меньше, чем годом ранее.

Напомним: по итогам 2022 года, по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, валовой сбор семян подсолнечника в стране составил 1,3 млн тонн — на 26,4% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего сырья ожидаемо было собрано в Восточно-Казахстанской области: 358,5 тыс. тонн. В тройке лидеров также оказались Абайская (312,6 тыс. тонн) и Павлодарская (160,5 тыс. тонн) области.

В июле текущего года литр подсолнечного масла на базарах и в магазинах страны в среднем стоил 793 тг. Среди крупных городов самая высокая стоимость была отмечена в Конаеве (977 тг за литр), самая низкая — в Шымкенте (680 тг).

Цены за год снизились на 4,7%. Удешевление было зарегистрировано в 15 из 20 регионов страны. Больше всего цены порадовали жителей Шымкента, Алматы и Актюбинской области: минус 15,5%, минус 13,6% и минус 10,3% соответственно. Наименьшее годовое падение цен зарегистрировали в Улытауской области: всего на 0,2%.

Что касается регионов, где в секторе было отмечено удорожание, наибольший рост цен зафиксировали в Атырауской области: на 9,9%. Далее идут Астана (плюс 4,8%), Костанайская область (плюс 3,1%), СКО (плюс 3%) и Кызылординская область (плюс 0,1%).

Напомним, ранее о динамике снижения цен на растительное масло сообщил Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.