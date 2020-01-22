Подсобные хозяйства сельчан развивают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запустили в Жамбылской области в минувшем году в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Правительство РК поддержало проект, предложенный главой региона Аскаром Мырзахметовым. Учитывая масштаб проекта и финансовые вопросы, на первом этапе предложено реализовать по одному пилотному проекту в каждом сельском округе 10 районов и 23 населенных пунктах. На эти цели потребуется 7,2 млрд тенге. На втором этапе - в 2020-2021 годах - на остальные 143 сельских округа в Жамбылской области будут необходимы 39,2 млрд тенге.

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, реализация пилотного проекта, направленного на повышение доходов жамбылцев, идет полным ходом. Многие сельчане пилотных сельских округов уже получили кредиты на выгодных условиях под 2,5 процента, приобрели на эти денежные средства скот.

«Например, жители Бесагашского сельского округа Жамбылского района, - рассказали в пресс-службе главы региона. - В этом округе 280 семей подали заявки на получение кредита, 52 из них уже получили денежные средства и в рамках второго направления пилотного проекта (развитие животноводства) закупили скот. В скором времени еще 72 бесагашца получат на свой личный счет деньги, необходимые для реализации их проекта».

По словам акима Бесагашского сельского округа Бейбута Нигматуллаева, в округе 1 336 домов, а в пилотном проекте участвуют 1 176 дворов, то есть в целом в проекте задействовано 95 процентов жителей округа. В рамках первого направления проекта (эффективное использование придворового участка) сельчанам будет выделено 29 млн тенге. Из них 23 млн тенге будут направлены на покупку семян, на остальные средства будут приобретены пестициды и удобрения. В рамках второго направления проекта кредит уже оформили 52 человека, и 12 из них приобрели скот на 38,7 млн тенге.

Один из них - житель села Турксиб Рысбек Иманалиев оформил кредит на 4,9 млн тенге. На эти деньги сельчанин приобрел у ИП «Кылышбекова» пять лошадей, пять коров и 10 овец. Кроме того, закупил корм на 830 тыс. тенге. До этого Рысбек Иманалиев успел потрудиться в различных сферах. Сейчас же он намерен все свои силы направить на развитие хозяйства.

«Я решил участвовать в проекте, потому что в нашей семье есть безработные. Теперь они будут помогать мне развивать хозяйство, и у всех членов семьи круглый год будет работа. Я планирую заняться производством коровьего и лошадиного молока, которое буду сдавать в местный кооператив. Радуют условия кредитования - в первый год предусмотрены каникулы. Затем нужно выплачивать фиксированную сумму два раза в год. Это очень удобно», - говорит Рысбек Иманалиев.

Помимо мясной и молочной продукции, Рысбек Иманалиев намерен сдавать в кооператив яблоки. Яблони у него растут прямо во дворе.

В рамках пилотного проекта в каждом пилотном сельском округе созданы сельскохозяйственные кооперативы. В Жамбылском районе это кооператив «Іске сәт», в который вступил сосед Рысбека Иманалиева Асет Сапиев. У него есть 10 соток земли, где он выращивает репу, которую планирует реализовывать через кооператив.

«Репа - это овощ, который поспевает за 80 дней. Если посадить семена в конце марта, то можно получить урожай уже в мае. А в начале апреля я сажаю семена капусты. В мае продаю саженцы этого овоща, а также сажаю у себя на участке. Таким образом, на 10 сотках я получаю два урожая», - рассказал Асет Сапиев.

«Проект акима области Аскара Мырзахметова вселил в наших сельчан массу надежд, - говорит директор сельскохозяйственного кооператива «Іске сәт» Кадыржан Доненбаев. - Огромное число жителей Бесагашского сельского округа хотят участвовать в проекте. Вскоре они начнут с помощью нашего сельскохозяйственного кооператива поставлять на рынок мясо и молоко. На сегодняшний день в кооперативе зарегистрировано 108 индивидуальных предпринимателей. У нас в штате есть ветеринар, агроном, бухгалтер. Кроме того, в феврале мы собираемся приобрести в лизинг под пять процентов сельскохозяйственную технику - три трактора, один комбайн, 23 прицепа на сумму 100,7 млн тенге. Таким образом, кооператив будет способствовать тому, чтобы его члены плодотворно трудились на полях».

По словам Кадыржана Доненбаева, помимо всяческой поддержки в производственном процессе, кооператив будет поставлять продукцию бесагашцев потребителям области без посредников. Это выгодно в первую очередь производителям. Теперь им не нужно ломать голову над тем, как реализовать свою продукцию.

Как отметили в пресс-службе акима Жамбылской области, меры по повышению доходов населения по каждому двору и сельскому округу имеют несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов. Финансирование проекта будет осуществляться по системе кредитования акимата в рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

По итогам 2020 года планируется обеспечить доходность семи тыс. семей, или 35 тыс. человек, не менее 104 тыс. тенге в месяц. Рост доходов увеличится в 2,5 раза, обещают в облакимате.