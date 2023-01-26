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    Подсчитан заработок Елены Рыбакиной на Australian Open-2023

    26 Января 2023, 19:12

    Астана. КАЗИНФОРМ – Стал известен заработок казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шрtдингера».

    «Елена Рыбакина уже заработала на Australian Open-2023 – 1 658 625 австралийских долларов!

    В американских долларах это 1,2 миллиона, а в тенге – 544 миллиона по текущему курсу», - сообщили в ресурсе.

    В полуфинальном матче казахстанская теннисистка одержала победу над представительницей Беларуси Викторией Азаренко. Соперница Елены определится во встрече полячки Магды Линетт и еще одной белоруски Арины Соболенко.

    Как сообщалось ранее, Елена Рыбакина прошла в финал Australian Open-2023.


    Фото: instagram.com/lenarybakina

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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