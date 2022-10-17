Подрядные организации по строительству и ремонту дорог лишены лицензий в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Особое внимание уделяется качеству дорожно-ремонтных работ и диагностике состояния автодорог. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экспертиза качества работ и материалов по республиканским дорогам осуществляется за счет средств, выделенных из республиканского бюджета и полностью охватывает всю сеть. По местным дорогам средства предусматриваются из местного бюджета на усмотрение местных исполнительных органов», - сказал Каирбек Ускенбаев.

По данным ведомства, за девять месяцев текущего года осуществлено порядка 10 тыс. выездов (республиканская сеть (РС) – 5 980, местная сеть (МС) – 4 228), в результате выявлено 5,1 тыс. нарушений (РС – 3 260, МС – 1 854).

По результатам проведенной экспертизы две подрядные организации по строительству и ремонту дорог лишены лицензий, приостановлена деятельность 17 инженеров, осуществляющих технадзор, службы технадзора и подрядчиков оштрафованы на сумму 29,3 млн тенге.

Подрядными организациями было переустроено работ на сумму 2 млрд тенге (РС – 976 млн тенге, МС – 1,0 млрд тенге).



