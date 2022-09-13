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    Подрядчики используют некачественные материалы при строительстве школ – Минпросвещения

    13 Сентября 2022, 16:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что при строительстве школ подрядчики используют некачественные материалы. По его словам, эти недостатки учтут в новом национальном проекте «Комфортная школа». При строительстве школ будут применять единый стандарт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Началась работа по разработке национального проекта «Комфортная школа». Ведется работа совместно с акиматами городов республиканского и областного значения по выделению земель. На сегодняшний день есть ряд недостатков в строительстве школ. На строительство типовых школ от 300 до 1200 ученических мест государство тратит 7,6 млрд тенге. Оснащение школ оборудованием составляет около 4-10% от общей проектной стоимости. Расходуется всего 500 млн тенге. В результате после сдачи школы потребуется еще 1 млрд тенге для оснащения предметными кабинетами, компьютерными классами, учебными лабораториями, мастерскими. Проблема несвоевременного финансирования строительства также приводит к удорожанию стоимости строительных объектов, появлению долгостроев, износу строительных материалов», - пояснил вице-министр просвещения на аппаратном совещании.

    По словам спикера, в результате корректируется проектно-сметная документация.

    «Чтобы получить выгоду, подрядчики используют некачественные материалы при строительстве школ. В итоге через 3-5 лет из-за некачественного строительства потребуется капитальный ремонт», - сказал Гани Бейсембаев.

    Вице-министр просвещения отметил, что эти недостатки учтут в национальном проекте «Комфортная школа». При строительстве всех школ будут применять единый стандарт, а спортзал будут размещать в отдельных блоках.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Строительство Минпросвещения РК
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