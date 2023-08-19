Подрядчик должен усилить работы по автодороге «Калбатау-Майкапшагай» - замакима области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Под председателем заместителя акима области Абай Димитрия Гарикова состоялось совещание касательно реконструкции автодорог республиканского значения «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» и «Калбатау-Майкапшагай». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В совещании принимали участие представители управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, филиала АО «НК «КазАвтоЖол» и китайских подрядных организаций «Синьсинь» и «Ситик».

Димитрий Гариков подчеркнул, что в работе на обоих трассах есть отставание и работу необходимо усилить.

«На автодороге «Калбатау - Майкапшагай» есть участки, на которых есть отставание, по дороге «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск» должны в этом году до зимы дать проезд по твёрдому асфальтированному покрытию, у них тоже есть отставание. Мы пришли к тому, чтобы добавилась третья смена, отставание нужно ликвидировать и выполнить свои обещания по ремонту», - отметил заместитель акима области.

В ходе совещания присутствующие обсудили вопросы по реализации проектов, необходимости увеличения темпов работ и подготовке участков дорог к зимнему периоду.