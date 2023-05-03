Подросток застрелил девять человек в школе в центре Белграда

БЕЛГРАД. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Жертвами 14-летнего подростка стали охранник и восемь учеников образовательного учреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Подросток вошел утром в здание средней школы в центре Белграда и открыл стрельбу по сверстникам. Он убил по меньшей мере девять человек.

По информации газеты «Вечерне новости», семиклассник сначала застрелил охранника, а затем и восемь учеников, находившихся в коридоре. Есть раненые, которые находятся в критическом состоянии. Стрелок мог находиться под воздействием наркотических веществ.

«Полиция направила все доступные патрули, немедленно прибыла на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего, ученика 7 класса, который подозревается в том, что он произвел несколько выстрелов из пистолета своего отца в сторону учеников и охраны этой школы», - заявили в МВД.

В правоохранительном ведомстве добавили, что работа полиции на месте продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.



