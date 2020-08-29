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Подросток-водитель и пассажир мотоцикла погибли, врезавшись в лошадь

29 Августа 2020 20:33
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Подросток-водитель и пассажир мотоцикла погибли, врезавшись в лошадь

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Подросток-водитель и пассажир мотоцикла погибли, врезавшись в лошадь в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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29 августа на автодороге Актобе-Северный обход вблизи поселка Акшат произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Водитель мотоцикла марки «Ямаха» под управлением 17-летнего парня, двигаясь со стороны поселка Акшат в сторону моста Северного обхода на 10 километре автодороги Актобе-Северный обход, будучи лицом не имеющий право управления ТС, при возникновении препятствия или опасности не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства или безопасного объезда препятствия и допустил наезд на лошадь.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пассажир 18-летняя девушка от полученных травм, не приходя в сознание скончались на месте ДТП.

В связи с чем, ДП области принося соболезнования родителям погибших детей, настоятельно рекомендуют родителям не допускать управления ТС несовершеннолетними и контролировать нахождение детей в ночное время суток.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия  
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