Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Подросток утонул в селе в Атырауской области

    30 Мая 2023, 22:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В одном из сел Атырауской области в канале утонул пятнадцатилетний подросток. С начала года это уже третий случай гибели в регионе людей в воде. Двое утонувших - подростки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области, трагический случай произошел накануне вечером в селе Нуржау Курмангазинского района. Подростки купались в одном из каналов реки Шароновка в необорудованном для этого месте. Глубина канала, в котором утонул мальчик 2008 года рождения, три метра. Тело утонувшего сотрудниками ДЧС совместно с жителями села из воды извлечено. С начала года это третий случай гибели людей в воде. Двое утонувших - подростки,

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области напоминает о правилах безопасности на воде. Осторожно спуститесь в воду. Позвольте вашему телу адаптироваться. Купайтесь 10-15 минут, не доводя себя до озноба. В случае онемениях конечностей-не плывите, а старайтесь оставаться на поверхности воды и призовите находящихся рядом людей на помощь. Не заходите на глубину выше талии, если не умеете плавать.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Шымкенте школьника нашли мертвым
    Четыре павлодарских мечети обокрал карагандинец
    Школьница сбежала от религиозных родителей в Атырау
    Пропавшего подростка из области Жетысу разыскивает полиция
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана