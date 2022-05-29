Подросток утонул в реке в ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15-летний мальчик утонул в реке Урал в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Его поиски начались вчера вечером после 21 часа недалеко от поселка Алмалы в Акжаикском районе, Алмалинском сельском округе. Они продолжались до 23:00 часов. Работы были отложены до шести часов утра.

Утром 29 мая спустя час после возобновления поисков в 50-60 метрах от места падения было обнаружено и извлечено тело мальчика.

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, участок является запрещенным для купания.

Это первый такой случай в этом году. В прошлом году в области утонули 24 человека, восемь из них дети.

Ранее сообщалось, что сегодня, 29 мая, двое мальчиков утонули в Есиле в городе Нур-Султане.

Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра взрослых, проводить с ними беседы о соблюдении правил безопасности в особенности в летний период каникул.