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    Подросток утонул в реке в ЗКО

    29 Мая 2022, 17:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 15-летний мальчик утонул в реке Урал в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Его поиски начались вчера вечером после 21 часа недалеко от поселка Алмалы в Акжаикском районе, Алмалинском сельском округе. Они продолжались до 23:00 часов. Работы были отложены до шести часов утра.

    Утром 29 мая спустя час после возобновления поисков в 50-60 метрах от места падения было обнаружено и извлечено тело мальчика.

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, участок является запрещенным для купания.

    Это первый такой случай в этом году. В прошлом году в области утонули 24 человека, восемь из них дети.

    Ранее сообщалось, что сегодня, 29 мая, двое мальчиков утонули в Есиле в городе Нур-Султане.

    Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра взрослых, проводить с ними беседы о соблюдении правил безопасности в особенности в летний период каникул.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Происшествия ДЧС
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