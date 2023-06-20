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    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками

    20 Июня 2023, 09:14

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Подросток утонул в заливе «Голубая бухта» в Мангистауской области. На море он выехал вместе с другими учениками и с классным руководителем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Inaktau.kz.

    «Трагедия произошла 18 июня. В 14:56 на номер 112 поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в Тупкараганском районе, в 63 километрах от Актау, в запрещенном для купания месте – «Голубая бухта» – тонут пять подростков.

    Трое из них выбрались на берег своими силами, двоих спасли очевидцы. Подросток 2007 года рождения предварительно скончался в автомобиле (назначена судебно-медицинская экспертиза), девушки 2007, 2008, 2008 годов рождения находятся в отделении травматологии Мангистауской областной детской больницы», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    По информации ведомства, состояние у всех средней степени тяжести, диагноз – утопление, нарушение дыхания в результате погружения в воду. Девушка 2008 года рождения находится в реанимации медучреждения в тяжелом состоянии.

    Руководитель управления образования Динара Жумашева в ходе брифинга в центре общественных коммуникаций рассказала, что утонувший подросток выехал на 63 километр в составе группы учеников одной из школ Мунайлинского района. Подростки выехали автобусом на море вместе с классным руководителем. Ей объявили выговор.

    «Среди школьников был и классный руководитель, которая допустила халатность к своим обязательствам. Мы вынуждены объявить ей строгий выговор за допущение столь грубого нарушения, что в итоге привело к летальному исходу. До наступления каникул мы неоднократно проводили брифинги, профилактические мероприятия, но иногда мы сталкиваемся с тем, что не все родители признают обоснованность введенных запретов. Мы пытаемся донести до них главное - в приоритете должна быть безопасность. Первый месяц лета еще не завершился, но уже зафиксированы десять случаев гибели детей и подростков. Поэтому мы вынуждены принимать новые меры – теперь в случае допущения халатности со стороны родителей материалы дела будут направлять в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующие письма будут также направлены по месту работы родителей», - сказала Динара Жумашева.

    Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане утонули 45 человек, из них 14 несовершеннолетних.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Мангистауская область Регионы Казахстана ДЧС Актау
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