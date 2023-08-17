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    Подросток устроил погоню с полицией в области Абай

    17 Августа 2023, 16:18

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Погоня в стиле GTA попала на видео в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Накануне ночью полицейские потребовали остановиться автомашину ВАЗ. Однако вместо этого водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня.

    «В течении 20 минут авто продолжало движение. Остановить машину инспекторам удалось, преградив дорогу служебным УАЗом. За рулем оказался 17-летний подросток, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Подросток привлечен к административной ответственности по ст. 608 КоАП РК», - говорится в сообщении полиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Абайская область
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