Подросток устроил погоню с полицией в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Погоня в стиле GTA попала на видео в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Накануне ночью полицейские потребовали остановиться автомашину ВАЗ. Однако вместо этого водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня.

«В течении 20 минут авто продолжало движение. Остановить машину инспекторам удалось, преградив дорогу служебным УАЗом. За рулем оказался 17-летний подросток, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Подросток привлечен к административной ответственности по ст. 608 КоАП РК», - говорится в сообщении полиции.