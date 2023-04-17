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    Подросток ушел из школы-интерната в Костанайской области: ведется розыск

    17 Апреля 2023, 20:08

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В области ведется розыск 15-летнего Рустама Ташмагамбетова, который 16 апреля ушел из Боровской школы-интерната. Несовершеннолетний родом из Аулиекольского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия в областном центре и районах. Ориентированы все наряды полиции, к поискам подключены волонтеры.

    Всем, кто располагает информацией о местонахождении подростка, полиция просит сообщить по телефону 102.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область МВД РК
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