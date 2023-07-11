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    Подросток умер после укуса клеща в Туркестанской области

    11 Июля 2023, 10:52

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Первая жертва конго-крымской геморрагической лихорадки в этом году и в Туркестанской области. Там скончался 15-летний подросток, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    На брифинге санврачи сообщили, что житель Сауранского района, после укуса зараженного клеща за медицинской помощью не обращался. Сейчас у 48 пациентов подозрение на заболевание, у 9 этот диагноз подтверждён. Под медицинское наблюдение взяты все, кто контактировал с больными.

    Последние случаи заражения были выявлены в 6 районах области и в городе Туркестане.По данным специалистов, несмотря на постоянную обработку, полностью искоренить клещей невозможно.Бахтыораз Елемесов, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области: - С начала года в медицинские организации области с укусами клещей обратились 985 человек. К сожалению, из-за несвоевременного обращения пациента за медицинской помощью один мальчик-подросток скончался, несмотря на проведенные лечебные мероприятия.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Туркестанская область Минздрав РК Здравоохранение
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