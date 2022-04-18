Подросток умер от укуса собаки в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области спустя год после укуса собаки умер 14-летний подросток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По словам родителей подростка, на их сына в мае прошлого года напала собака и укусила за ногу. Решив не обращаться за медпомощью, они занялись самолечением. Лишь спустя почти год, 7 апреля, у подростка появились странные симптомы: тревожность, страх, повышение температуры тела, боли в костях и области укуса, чувство нехватки воздуха во время питья воды и общая слабость. На следующий день он обратился в поликлинику по месту жительства, где ему назначили лечение от болей в костях.

Несмотря на это, состояние мальчика лишь ухудшалось. Появились боли в пояснице, и тогда родители, не знавшие, как помочь своему ребенку, стали обращаться не только в частные клиники, но и к представителям нетрадиционной медицины.

После прохождения УЗИ у подростка выявили воспаление в почках, но и тут назначенное лечение не помогло: у него появились одышка, гидрофобия, аэрофобия.

«10 апреля измученного мальчика забрали на карете скорой помощи в районную больницу, где в инфекционном отделении ему поставили диагноз – бешенство. В тот же день всех членов семьи взяли под медицинское наблюдение. Однако восьмиклассника не удалось спасти. Он умер на следующий день – 11 апреля.

Инкубационный период инфекции (бешенства) у человека длится от 12 до 100 дней, крайне редко до 1 года. Поэтому проявиться, даже казалось бы безобидная царапина после укуса четвероногого, может не сразу», - сказано в сообщении МВК.



