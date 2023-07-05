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    Подросток спас тонущего ребенка в Петропавловске

    5 Июля 2023, 19:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 15-летний Аслан Гималетдинов вытащил из воды тонущего 13-летнего мальчика, который бросился спасать брата и сам не смог выбраться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, дети играли на берегу природного котлована в 20-м микрорайоне города. Семилетний мальчик решил «помочить ноги» и соскользнул в воду. Старший брат бросился ему на помощь, вытолкнул на берег, сам же выбраться из глубокого котлована не смог. В этот момент по улице Жукова на велосипеде проезжал Аслан. Услышал крики о помощи, не раздумывая зашел в воду, протянул руку и вытащил мальчика на берег.

    Сотрудники скорой помощи осмотрели детей, оказали помощь. В стрессовом состоянии Аслан не почувствовал, что получил в воде глубокий порез стопы.

    Подросток сказал, что героем себя не считает и уверен, что так поступил бы каждый.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия МЧС Спасение
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